Вы создавали изображения в нейросетях?
Да, делаю профессиональные иллюстрации
Да, делаю первые попытки
Только собираю информацию
Первый раз слышу, хочу узнать подробнее
Другое
Затрудняюсь ответить, нужна консультация специалиста
С какой целью вы хотите научиться рисовать в нейросети?
Мне это необходимо для профессиональной деятельности
Хочу получить новую профессию для удаленной работы
Это мое хобби
Мне интересна эта тема
Хочу иметь пассивный доход
Другое
Затрудняюсь ответить, нужна консультация специалиста
Хотели бы вы пройти обучение по рисованию в нейросети?
Да, мне всегда интересно учиться новому
Да, если понравится автор
Да, если это пригодится в жизни
Надо подумать
Сам себе учитель, найду информацию в Интернете
Другое
Затрудняюсь ответить, нужна консультация специалиста
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Юрия Курилов
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