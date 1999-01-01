Марафон
«Шедевр»
Как создавать в нейросети шедевры,
даже если вы не умете рисовать

Проходит онлайн
4 дня
полезного материала и выполнения практических заданий, разбор типичных ошибок и рекомендации по улучшению
Создано в нейросети Stable Diffusion AI
Создано в нейросети Stable Diffusion AI

Бесплатный марафон
6900 руб.
Вход свободный, стартует сразу после регистрации, при себе надо иметь ручку и блокнот, чтобы делать полезные записи

Бесплатный
 марафон
«Шедевр»

Научитесь создавать гиперреалистичные фотографии 
и фантазийные рисунки в нейросети
5
уроков
Марафон 
проходит онлайн
3
дня
Начинается сразу после регистрации
1
практика
В конце большой мастер-класс
1
бонус
Мастер-класс
ChatGPT
0
рублей
Участие в марафоне бесплатное

Для кого марафон? 

Раскроем секреты для профессионалов и любителей 
Дизайн
Для тех, кому необходимо рисовать сложные и насыщенные иллюстрации, редактировать фотографии, собирать референсы
GameDev
Тем, кто рисует персонажи, локации, текстуры, меняет лица героев, проектирует новые миры, чтобы делать яркие концепты всего на свете
Маркетинг 
Для тех, кто создает баннеры для рекламных кампаний и картинки для лендингов, делает изображения  для социальных сетей
Что вы сделаете?
Изучите самый простой способ создания картинок в сервисе Lexica.

Улучшите свои знания по созданию изображений в сервисе Playground AI. 

Узнаете, как запускать приложение Automatic1111, которое дает самое большое количество возможностей. 

Разберетесь, где брать модифицированные модели для нейросети Stable Diffusion и как их использовать. 

Получите новые инсайты, лайфхаки, узнаете секреты авторов о том, как не только работать в нейросетях, но и легко зарабатывать на них приличные деньги.
Создано в нейросети Stable Diffusion AI‍

Что вы изучите?

Вы не только разберетесь с популярными сервисами, 
но и познакомитесь с профессиональными приложениями
Lexica
Популярный бесплатный сервис для создания изображений
Stable Diffusion
На сегодняшний день самая сильная и продвинутая нейросеть
Playground AI
Популярный ресурс для работы с нейросетями 
Automatic1111
Мощное приложение для профессиональной работы 

Как проходит марафон?
✓ Марафон проходит онлайн и начинается сразу после регистрации. Курс рассчитан на неделю, но вы можете выбрать удобный для вас темп. Сразу после регистрации вы получите подготовительное занятие. 

✓ Далее, в течение трех дней к вам на почту будут приходить письма с новыми видеоуроками. Три урока в день
(10-15 минут с домашним заданием). Каждый урок содержит дополнительный материал и полезные ссылки.

✓ Домашнее задание выкладываете в группу Telegram, где вас ждет куратор. Заканчивается обучение на четвертый день большим мастер-классом. Если вы аккуратно выполняли все задания, то получите бонусный урок. 

Регистрация
Пройдите быструю регистрацию на сайте и оставьте контакты, чтобы получать на почту уроки.
Тренировка 
Смотрите видеоуроки, выполняйте домашнее задание. Выкладывайте результаты в группу Telegram. 
Бонусы
В конце марафона посетите большой мастер-класс, получите бонусы и скидки от авторов. 
Создано в нейросети Stable Diffusion AI
У нас есть для вас хорошая новость!
Наша команда специально для мастер-класса разработала новый Google Colab, который стал еще проще и работает надежно.

Google Colab постоянно обновляется, и вы можете им пользоваться бесплатно.

Почему сейчас?

Все изображения, которые находятся на этом сайте, созданы
в нейросети Stable Diffusion, на это ушло всего 25 минут,
в Интернете ведутся споры о том, насколько быстро
нейросеть «убьет» фотографию и графический дизайн
Сократите время 
и избавитесь от ручной работы
Сможете быстро
и легко создавать сложные концепции
Разнообразите свои работы и поднимете 
в разы доход
Кто авторы?
Создают проекты, которые вдохновляют и окрыляют

Юрий Курилов 
Продюсер, коуч, основатель компании «Гильдия роста»

В 1999 году самостоятельно освоил профессию веб-дизайнера и в разных ролях занимался созданием сайтов до 2007 года.

В 2018 году получил визу талантов США и переехал жить вместе с семьей в Калифорнию. В 2019 году посетил Бали и полюбил это место, где находится в настоящее время.


Илья Ситнов 
Продюсер, тренер, основатель сервиса Goodly
Около 20 лет занимается предпринимательской деятельностью в Интернете. Автор обучающих курсов для интернет-предпринимателей.
 В его подписной базе около двух миллионов двухсот тысяч подписчиков. Является основателем проектов PROPIAR, Goodly и других. 


Почему «Шедевр»?
Искусственный интеллект совершил настоящий прорыв. Сейчас происходит поворотный момент, который откроет дорогу новым профессиям и техническому укладу. Этот прорыв сравним с революцией, которую в свое время совершил Интернет, подарив виртуальный мир.  

Вы можете пропустить этот шанс и продолжать жить обычной жизнью, к которой привыкли. А можете воспользоваться случаем, сделать простой шаг к открывающимся возможностям и принять участие в бесплатном мастер-классе «Нейроиллюстратор».

Если вы воспользуетесь шансом, то, может быть, станете ближе к своей мечте. Будете больше путешествовать и интереснее проводить отдых. Меньше тратить время на рутинные задачи, потому что за вас это будет делать искусственный интеллект. Ваша жизнь станет легче, веселее и поднимется на новый уровень комфорта. 

Какой формат обучения?
В течение недели вам каждый день будут приходить на почту письма, 
в конце марафона вы посетите большой мастер-класс, который проведут 
авторы: Юрий Курилов и Илья Ситнов
Удобно
Всего 10 уроков, длительность одного урока 10–25 минут
Наглядно
В конце марафона мастер-класс длительностью 3 часа
Полезно
Каждый день вы получаете три новых урока с домашним заданием
Интересно
Каждый урок содержит дополнительный материал 

Программа

Пожалуй, одна из лучших программ бесплатного 
марафона по нейросетям в русскоязычном Интернете
Подготовка
Просто 
Вы  начнете свое знакомство с нейросетями с изучения самого понятного и удобного сервиса Lexica.
Познакомитесь
С функциями приложения Lexica,  научитесь создавать простые запросы. Разберетесь, как повысить детализацию.
1-й день
Легко
Дальше вы разберетесь с бесплатным сервисом Playground AI, позволяющим создавать 1000 картинок в день.
Разберетесь
С возможностями Playground AI, научитесь создавать,  редактировать и улучшать качество картинок.
2-й день
Доступно
Вы научитесь создавать в Playground AI такие картинки, которые уже можно использовать в работе или продавать.
Поймете
Как создавать  запросы для нейросети, которые помогут вам быстро достигнуть  желаемого результата. 
3-й день
Профессионально 
Вы познакомитесь с профессиональным приложением Automatic1111, имеющим неограниченные возможности. 
Узнаете 
Профессиональные возможности приложения Automatic1111, создающее портреты конкретных людей. 
Бонус
Выгодно 
В конце марафона вас ждет большой мастер-класс, где вы расширите знания и получите выгодное предложение. 
Оцените 
Нейросеть GPT, которая пишет тексты,  переводит с 60 языков, создает программные коды и многое другое.

Приятные бонусы

Вы получите бонусы, способные сделать вашу работу легче и приятнее, а также сможете сэкономить на бесплатном доступе к самой продвинутой нейросети Stable Diffusion, создающей профессиональные изображения
Получите новый Google Colab
Многие пользователи беспокоятся о том, что имеют слабые компьютеры с устаревшей видеокартой, потому что на такой технике трудно создавать изображения высокого качества. Для них хорошая новость: у нас есть решение!

Специально для участников марафона «Шедевр» наша команда программистов создала новую версию Google Colab, благодаря которой вы можете бесплатно подключаться к более мощному компьютеру с сильной видеокартой и делать изображения высокого качества в приложении Automatic1111. Как это делается, будет подробно рассказано и показано на мастер-классе. 

Наш Google Colab настолько простой и качественный, что через него можно создавать рисунки даже на телефоне. Программисты регулярно делают обновления, поэтому он работает стабильно, экономя ваши деньги и время.


Заберите свои подарки
✓ Подборку сервисов искусственного интеллекта, которыми регулярно пользуется автор Юрий Курилов, что поможет вам быстро освоить уже проверенные способы. 

✓ Руководство по созданию запросов для нейросети Stable Diffusion (40 страниц), благодаря которому вы без головной боли будете быстро получать желаемый результат. Получите новые идеи для создания образов и сможете не только радовать себя, но и удивлять клиентов. Данные рекомендации можно использовать для популярных сервисов Lexica, Playground AI, Midjourney, Dall-e Mini, Starryai и т. д. 

✓ Ссылку на библиотеку моделей для нейросети, чтобы вы наполнились вдохновением и нашли новые идеи для создания  собственных шедевров. 

Отзывы участников

Мы дорожим каждым учеником и с радостью наблюдаем за их успехами 
Они работают
в нейросети
Они получают приличные деньги за свои шедевры
Вы можете быть среди первых нейроиллюстраторов
Юрий Пыстин 
Сергей Альфаман
Евгений Аксенов
 Светлана Шубина
Элеонора Маркасова
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Food-съемка (20 часов)
Wedding-съемка (24 часа)
Fashion-съемка (18 часов)
Lifestyle-съемка (18 часов)
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