Искусственный интеллект совершил настоящий прорыв. Сейчас происходит поворотный момент, который откроет дорогу новым профессиям и техническому укладу. Этот прорыв сравним с революцией, которую в свое время совершил Интернет, подарив виртуальный мир.
Вы можете пропустить этот шанс и продолжать жить обычной жизнью, к которой привыкли. А можете воспользоваться случаем, сделать простой шаг к открывающимся возможностям и принять участие в бесплатном мастер-классе «Нейроиллюстратор».
Если вы воспользуетесь шансом, то, может быть, станете ближе к своей мечте. Будете больше путешествовать и интереснее проводить отдых. Меньше тратить время на рутинные задачи, потому что за вас это будет делать искусственный интеллект. Ваша жизнь станет легче, веселее и поднимется на новый уровень комфорта.