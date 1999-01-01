✓ Марафон проходит онлайн и начинается сразу после регистрации. Курс рассчитан на неделю, но вы можете выбрать удобный для вас темп. Сразу после регистрации вы получите подготовительное занятие.



✓ Далее, в течение трех дней к вам на почту будут приходить письма с новыми видеоуроками. Три урока в день

(10-15 минут с домашним заданием). Каждый урок содержит дополнительный материал и полезные ссылки.



✓ Домашнее задание выкладываете в группу Telegram, где вас ждет куратор. Заканчивается обучение на четвертый день большим мастер-классом. Если вы аккуратно выполняли все задания, то получите бонусный урок.